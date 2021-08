Santos oficializa saída de Kaio Jorge para a Juventus

Kaio Jorge é jogador da Juventus. A confirmação surgiu através de um comunicado do Santos, clube com o qual o avançado tinha contrato até dezembro. Ainda assim, a transferência acontece no imediato.





O Santos FC e a Juventus, da Itália, entraram em acordo para a negociação do atacante Kaio Jorge nesta segunda-feira (2 de agosto). O time italiano aceitou os termos do Peixe e o jogador já será liberado agora para atuar na Europa. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 2, 2021

O jogador, de 19 anos, foi alvo de uma proposta do Benfica . Houve acordo entre as águias e o clube brasileiro, mas Kaio Jorge optou pela Juventus.