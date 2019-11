Sarri explica nova substituição de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo substituído aos 55 minutos no jogo 1000: veja como reagiu



O treinador da Juventus, Maurizio Sarri, justificou a decisão de substituir Cristiano Ronaldo frente ao Milan com limitações físicas do jogador português."Temos de agradecer a Ronaldo, pois sacrificou-se para estar aqui esta noite numa situação difícil. Fez tudo o que lhe era possível para jogar. Constatei que não estava bem e achei melhor tirá-lo. É natural que um jogador esteja irritado quando sai de campo, especialmente quando trabalhou tanto para ali estar. Quem tenta dar o máximo fica chateado quando é substituído. Eu ficaria preocupado era se ele não estivesse aborrecido. Tem vindo a debater-se no último mês com um pequeno problema no joelho. Sofreu uma pancada num treino e magoou o ligamento colateral. Quando joga ou treina a uma alta intensidade, o problema desequilibra-o. Tenta compensar e magoa os gémeos e os músculos da coxa", disse Sarri.Em Turim, Ronaldo foi titular, mas acabou por ser preterido aos 55 minutos, pelo argentino Paolo Dybala, que acabou por dar a vitória à 'velha senhora' no clássico com o AC Milan (1-0), com um tento aos 75'.Ronaldo foi substituído pela segunda vez consecutiva por Sarri, após 10 minutos da segunda parte, uma alteração que levou o português a sair diretamente para os balneários sem passar pelo banco de suplentes.Na passada quarta-feira, diante do Lokomotiv Moscovo, o jogo de Ronaldo também não durou os 90 minutos. O capitão da seleção foi substituído aos 80 e Sarri alegou que o jogador sentia dores no joelho.Apesar de ter estado em dúvida, Ronaldo alinhou de início num encontro em chegou a coxear em dois momentos e nunca mostrou a velocidade habitual.Ainda assim, ao minuto 13 deu um primeiro 'aviso' ao AC Milan ao desmarcar com um logo passe rasteiro Higuain, que dispôs da primeira ocasião para marcar.