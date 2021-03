Schillaci avisa: «Este será o último ano de Cristiano Ronaldo na Juventus»

Salvatore Schillaci, antigo avançado da Juventus e da seleção italiana, não tem dúvidas de que o futuro de Cristiano Ronaldo deixará de passar por Turim.





"Este será o seu último ano na Juve", afiança o ex-jogador, de 56 anos, em declarações à 'Gazzetta dello Sport'."Não sei se o clube vai propor-lhe a renovação, mas o que é certo é que o Ronaldo não vai demorar muito a encontrar uma nova equipa. As críticas que recebeu na Champions foram excessivas, estamos a falar do melhor avançado do Mundo. Acontece a todos um mau jogo. Já a Juventus talvez tenha subesmetimado o adversário", disse Schillaci, referindo-se ao encontro com o FC Porto.O antigo avançado garantiu, por outro lado, que o internacional português "vai dar tudo, de modo a demonstrar que o que aconteceu com o FC Porto foi um acidente."Mas Schillaci não acredita que a Juventus consiga chegar ao título da Serie A esta época. "Penso que este ano vai ganhar o Inter, com a Juve em segundo, a lutar até ao final. Não foi uma época fácil para os bianconeri", acrescentou.