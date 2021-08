'Sky Italia' avança que Man. City é o único clube que negoceia Ronaldo: o que está em cima da mesa

A poucos dias do fecho do mercado ainda não é garantido que Cristiano Ronaldo vá cumprir o último ano de contrato com a Juventus. Em Itália garantem que Jorge Mendes negoceia com o Manchester City e o 'Corriere dello Sport' avança mesmo que o capitão da Seleção Nacional já terá falado com os portugueses que alinham nos citizens.





A 'Sky Italia' diz que nesta altura o City é o único clube que quer CR7 e revela alguns detalhes das conversações. Garante que o clube inglês não quer pagar pela transferência, mas a Juventus precisa de 25 a 30 milhões de euros para evitar perdas...Uma das soluções colocadas em cima da mesa seria uma troca direta com Gabriel Jesus, jogador que agrada em Itália, mas o Manchester City não está disposto a ceder o brasileiro.A equipa de Guardiola teria de vender um avançado para acolher Ronaldo e Raheem Sterling poderia ser o escolhido. Mas não há muito tempo até ao fecho de mercado para vender o passe do inglês, daí o negócio para a saída de Ronaldo para o Etihad Stadium se tornar a cada dia mais difícil.Recorde-se que o internacional português mudou-se do Real Madrid para a Juventus em 2018, a troco de 112 milhões de euros. Ao serviço dos bianconeri marcou 101 golos em 134 jogos.