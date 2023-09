Souness não poupa Pogba: «Um idiota preguiçoso»

Paul Pogba vive uma situação complicada na Juventus, como se não lhe bastassem as lesões o médio francês ainda de positivo num controlo antidoping. Em Inglaterra Graeme Souness não esquece a passagem do jogador pelo Manchester United e deixou-lhe fortes críticas no podcast 'Second Captains'."É um jovem extremamente talentoso, devia ser um dos melhores médios do Mundo", começou por dizer o antigo futebolista. "É um preguiçoso. Basta ver como bate os penáltis. Quer ser sempre a estrela do espectáculo.""Se é preguiçoso nos jogos, deve ser preguiçoso nos treinos. Como podes competir assim?", prosseguiu o ex-treinador do Benfica, garantindo que não está a ser injusto nas críticas que faz ao francês. "Nem por um nanosegundo, não. É um idiota preguiçoso."Recorde-se que em outras ocasiões Souness tinha chegado a questionar se Pogba tinha "cérebro futebolístico".