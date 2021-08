"Spavaldo" ou "Rolando": Adeptos da Juventus reciclaram camisola de Ronaldo no clube

No primeiro jogo da Juventus após a saída de Cristiano Ronaldo - que terminou com uma derrota caseira com o Empoli, por 1-0 -, alguns adeptos bianconeri surgiram no Allianz Stadium com camisolas de CR7... renovadas.





Tendo em conta que o internacional português já não mora em Turim, os adeptos alteraram as suas camisolas de Ronaldo no clube, mudando as letras e criando nomes alternativos, como atestam as imagens, onde se lê "Spavaldo" ou mesmo "Rolando"...