Suárez na Juventus? Acordo cada vez mais perto e foto antiga aumenta expectativas

Luis Suárez está perto de assinar contrato com a Juventus. Segundo a imprensa italiana, os responsáveis da Vecchia Signora estão bastante otimistas num acordo com o avançado uruguaio, para os próximos três anos, com um salário anual de 10 milhões de euros. E esta quinta-feira, o 'Tuttosport' puxa para primeira página uma fotografia antiga de Suárez ao lado de uma criança, o que tem aumentado a expectativa dos adeptos da Juve. E porquê?





É que na imagem vê-se Luis Suárez com um jovem jogador da formação do Ajax. A fotografia não é recente, aliás tem dez anos, e foi tirada na altura em que o avançado uruguaio representava o clube holandês e Matthijs De Ligt começava a dar os primeiros passos do futebol.O defesa holandês Matthijs De Ligt, que se prepara para fazer a segunda época ao serviço da Juventus, poderá reencontrar e jogar ao lado de um dos seus ídolos de infância.