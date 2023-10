Suspensão de 7 meses por apostas ilegais não assusta Juventus: Fagioli vai renovar até 2028

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter sido suspenso por sete meses por apostas ilegais , os dias felizes para Nicolò Fagioli voltaram. Segundo avança a 'Sky Sport' esta terça-feira, a Juventus e o médio italiano já acertaram a renovação de contrato até 2028, estendendo assim o vínculo anterior, que ligava o médio de 22 anos ao clube até 2026.Segundo a mesma fonte, esta renovação vai mesmo contemplar um aumento salarial, que a Juventus considera ser uma maneira de mostrar que apoia o jogador apesar do momento difícil que este atravessa.Refira-se que Fagioli representa a Juventus desde 2015, ano em que chegou à formação do emblema italiano. Esta temporada, antes da suspensão, realizou seis jogos pela equipa principal dos bianconeri, nos quais contribuiu com uma assistência.