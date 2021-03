Tacchinardi e o adeus à Champions: «Ronaldo é que devia dar explicações»

Os dias passam mas os ânimos de alguns adeptos e comentadores afetos à Juventus no que diz respeito a Cristiano Ronaldo não acalmam. O afastamento dos bianconeri dos oitavos de final da Liga dos Campeões às mãos do FC Porto continua na ordem do dia em Itália, e são muitos os que criticam o internacional português, que já dizem estar de saída de Turim. O mais recente foi Alessio Tacchinardi, antigo jogador da Juve, de 45 anos.





"Vi em dois jogos episódios de uma equipa que não está com a cabeça a 100 por cento. Parece-me que não tiveram a 'maldade' necessária para passar. A equipa foi superficial em alguns aspetos e isso custou-lhe caro", começou por analisar, aos microfones da 'Tmw Radio'.Depois, pediu mais de CR7. "O Chiesa foi falar à televisão, mas eu estava à espera do Ronaldo. Ele é que devia dar explicações, mesmo sobre este jogo. Se ele tinha descansado no encontro com a Lazio, então por que jogou assim? Precisava de pedir desculpas aos adeptos", acrescentou o antigo médio.Tacchinardi mostrou-se muito desiludido com a saída da Champions. "Nunca esperava ver uma Juventus assim. Um jogo tão importante tem de ser preparado de forma diferente. Com a Lazio tínhamos visto uma excelente equipa e pergunto-me como foi possível acontecer isto."