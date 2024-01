Tiago Djaló apresentado na Juventus: «Não falei com o Cristiano Ronaldo, não senti que era preciso»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tiago Djaló foi apresentado ontem como reforço da Juventus. E o novo camisola 33 da equipa de Turim, que pagou cerca de 4 milhões de euros ao Lille, não escondeu a felicidade. "Estou muito contente, é uma equipa de qualidade, gosto da forma como jogam, e acho que posso aprender muito, num campeonato diferente do francês. Cheguei agora, sinto-me bem e vou dar tudo", disse o defesa de 23 anos, que assinou até 2026, acrescentando: "Não falei com o Cristiano Ronaldo, não senti que era preciso. A Juventus deu-me uma grande oportunidade e acho que fiz bem em assinar por um clube com esta história."

O central está recuperado da lesão contraída no joelho, treinou com o plantel da Juventus e pode ser convocado por Allegri para o embate da 22ª jornada da Serie A, contra o Empoli.





: J.C.