Treinador da equipa Sub-23 da Juventus testa positivo à Covid-19

A Juventus comunicou esta quarta-feira mais um caso positivo de Covid-19 na sua estrutura. Trata-se de Lamberto Zauli, treinador da equipa Sub-23 da Vecchia Signora.





"Juventus Football Club anuncia que, durante os testes previstos no protocolo em vigor, o treinador dos Sub-23, Lamberto Zauli, deu positivo à Covid-19. Cumprindo a legislação e o protocolo, o plantel fica em isolamento a partir deste momento. Este procedimento permitirá que todos os que testem negativo realizem as atividades regulares de treino e jogo, mas não permitirá contactos com o exterior do grupo", refere o comunicado da Juventus.