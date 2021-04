Vizinho que acabou com a festa em casa de McKennie: «Eram mais de 10 e alguns podem ter fugido»

Na passada quarta-feira Weston McKennie, Paulo Dybala e Arthur foram apanhados pela polícia numa festa ilegal em casa do norte-americano. Os três jogadores da Juventus ficaram de fora da convocatória de Pirlo no dérbi com o Torino (2-2), estão suspensos e vão ser multados pelo emblema de Turim.





E o vizinho que alertou as autoridades para a realização da festa conta, ao 'Corriere della Sera', como se apercebeu da situação."Não penso que ser um jogador de futebol famoso te dê o direito de estar acima das regras. Por volta das 22h30, saí para passear com o cão, vi uma fila de carros estacionados e um grupo de pessoas, todos sem máscaras, na frente da porta. Havia um Mercedes com matrícula espanhola, muitos jipes e começaram a chegar vários táxis com jovens raparigas", explica.O vizinho assume ser adepto da Juventus e que, face ao mau momento da equipa, o episódio deixou-o ainda mais desagradado."Agora dizem que eram só dez pessoas, mas parece pouco. Para mim eram mais e alguns até podem ter fugido. Não tenho nada contra o McKennie, até é um rapaz sossegado. Normalmente está por casa ou nos treinos, parece ser um bom profissional. Sou adepto da Juventus e é por isso que a situação me incomoda. Se em vez de pensarem na festa pensassem no futebol...", argumenta.