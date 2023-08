Daichi Kamada oficializado como reforço da Lazio

A Lazio oficializou a contratação de Daichi Kamada, avançado proveniente do Eintracht Frankfurt que foi associado ao Benfica e que, a certa altura, esteve perto de assinar pelo AC Milan. Segundo a imprensa italiana, o internacional japonês assinou um contrato com os italianos por dois anos, com mais um de opção, chegando ao clube como jogador livre, depois do seu vínculo com o Eintracht Frankfurt ter terminado.Daichi Kamada, de 26 anos, esteve as últimas seis épocas no emblema germânico, embora tenha sido emprestado ao Sint-Truiden (Bélgica) na temporada 2018/2019. Ao serviço do clube alemão fez 179 jogos e marcou 56 golos. Antes de rumar à Bundesliga, Kamada jogava no Sagan Tosu (Japão).