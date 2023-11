«Disse ao Mourinho que ele é um chato do c...»: Sarri volta à carga mas não fica sem resposta

As diferenças de Maurizio Sarri e José Mourinho remontam à Premier League, quando o italiano liderava o Chelsea e o português comandava o Manchester United, mas o reencontro de ontem no dérbi de Romaacabou por ser mais tranquilo do que se esperava. Pelo menos assim pareceu.Mesmo assim, Sarri trocou umas palavras com o técnico da Roma e não deixou de lhe dar uma 'bicada'. "Já nos tínhamos encontrado antes do jogo. Eu disse-lhe 'és um chato do c...'. E ele respondeu 'para todos os efeitos tu também és'", explicou o treinador da Lazio."Não gosto de lidar com o Mourinho que aparece na imprensa, mas o Mourinho enquanto pessoa é fantástico", acrescentou.