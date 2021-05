Em Itália dizem que André Villas-Boas vai este domingo a Roma para negociar com a Lazio

A imprensa italiana avança este sábado que André Villas-Boas vai amanhã a Roma para negociar com a Lazio. O clube da capital italiana está sem treinador, depois da saída de Simone Inzaghi, que deverá ser oficializado no Inter.





Villas-Boas, recorde-se, está desempregado desde que deixou o Marselha, no início de março, e entretanto participou no Rali de Portugal.Na lista de possíveis técnicos para a Lazio estão também Maurizio Sarri e Nuno Espírito Santo, mas André Villas-Boas parece ser o preferido do presidente Claudio Lotito.