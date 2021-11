«Estes fascistas querem humilhar-nos»: a frase do documentário sobre Maradona que está a irritar a Lazio

A Lazio continua envolta em polémicas relacionadas com fascismo. Após os problemas com oe após o confronto com o governo francês que impediu adeptos do clube de entrar no país devido a questões sobre o mesmo tema, agora o problema é com o novo documentário de Maradona.‘Maradona, sonho bendito’ é o novo documentário da Amazon Prime Video que retrata a vida do jogador e a carreira futebolística do astro argentino. Contudo, existem algumas cenas ao longo do filme que têm dado que falar e que criaram inquietude no seio do clube da capital italiana.A Lazio emitiu um comunicado oficial no qual expressa o seu desagrado com uma cena específica do documentário. "Estes fascistas da Lazio querem humilhar-nos" foram as palavras ditas pela personagem de Maradona no filme e que geraram mal-estar na equipa de Roma. O clube considera que aquela cena é injusta e foi retirada do contexto, afirmando, de facto, que é improvável que se possam atribuir aquelas palavras ao astro argentino.Da mesma forma, a Lazio assegurou que farão valer os seus direitos sobre a plataforma de vídeo, os autores, os guionistas e os seus autores, pois consideram que uma cena de tais características não só é difamatória, como também fere a imagem do clube e "mancha a imagem de um grande campeão" como Maradona.