Lazio suspende e ameaça despedir ex-tratador da águia do Benfica: em causa saudação fascista

O espanhol Juan Bernabé, falcoeiro oficial da Lazio que durante muitos anos exerceu as mesmas funções no Benfica, com as águias Vitória e Glorioso, foi filmado a fazer uma saudação romana junto de adeptos do clube, depois da vitória de sábado, diante do Inter, e a formação de Roma suspendeu-o, ponderando prescindir dos seus serviços.





Bernabé foi apanhado a fazer o gesto num vídeo que circula nas redes sociais, com os adeptos a responderem 'dulce', 'dulce', título usado por Benito Mussolini e identificado com o fascismo."Tendo tomado conhecimento da existência de um vídeo que apresenta Juan Bernabé (funcionário de uma empresa externa à Lazio) em atitudes que ofendem o clube, os adeptos e os valores em que a comunidade é inspirada, foram tomadas medidas para a suspensão imediata da pessoa em causa e o possível fim dos contratos existentes", explicou a Lazio, em comunicado.A Lazio tem como símbolo uma águia, Olympica, da qual Bernabé era o tratador.Também hoje, a União das comunidades judaicas em Itália (UCEI) mostrou a sua indignação em relação ao vídeo em que Juan Barnabé faz o gesto de saudação nazi, com a águia Olimpia num dos braços."O futebol tem de se livrar dos fascistas e dos portadores de ódio, que se espalha nos campos de futebol e em lugares públicos", disse a presidente da UCEI, Noemi Di Segni, justificando que a atitude do tratador não deixa dúvidas.Não é a primeira vez que os adeptos ultras da Lazio demonstram ligações de extrema direita, depois de há uns anos gozarem com a imagem da adolescente Anne Frank, um símbolo entre os muitos milhões de judeus mortos, e mais recentemente colocarem uma tarja com a inscrição "Honra a Benito Mussolini".