Immobile acusa presidente do Torino de difamação: «Jamais aceitarei ofensas»

Ciro Immobile, avançado italiano da Lazio, recorreu esta quarta-feira à sua conta de Instagram para fazer uma publicação onde divulga as alegadas ofensas das quais foi alvo, proferidas pelo presidente do Torino, no final da partida da passada terça-feira contra a equipa de Turim.





"Toda a gente sabe quem é o Ciro Immobile, dentro do campo mas principalmente fora. Aceito críticas ao jogador, mas jamais aceitarei ofensas difamatórias contra o homem que sou", começou por escrever.E prosseguiu: "No final da partida, o presidente do Torino, Urbano Cairo, veio ter comigo à entrada do balneário e começou a ofender-me com graves acusações. Disse-me que tinha jogado 'com sangue nos olhos' e acusou-me de ter jogado a partida da primeira volta enquanto estive infetado com a COVID-19. Jamais me esquecerei da oportunidade que o presidente me deu, mas não posso deixar de sublinhar este episódio, que vai muito além da dimensão futebolística. Não tolero insultos que difamem, sem motivo válido, a minha pessoa".O presidente do Torino respondeu na mesma moeda, e também na sua página de Instagram, declarou: "Eu também sei quem é o Ciro Immobile. Confiei nele e importava-me muito com ele, mas quando quis comprar o seu passe, não falou comigo pessoalmente e disse ao seu empresário para me informar que não poderia ficar em Turim. Acabei por não comprar o passe e por entender quem era o Immobile".A partida, que acabou com um empate (0-0), ditou a permanência do Torino na Serie A e consolidou a sexta posição conquistada pela Lazio, lugar que dará acesso à Liga Europa do próximo ano.