Immobile árbitro a pedido do Papa Francisco

Habituado a brilhar no relvado, onde tem demonstrado ao longo da carreira grande apetência para marcar golos, Ciro Immobile desempenhou uma tarefa diferente dentro das quatro linhas ao arbitrar um jogo a pedido... do Papa Francisco. Isto tudo porque o internacional italiano de 31 anos foi desafiado pelo pontífice a dirigir uma partida solidário que colocou frente a frente uma seleção composta por elementos do Vaticano e outra equipa formada por pessoas que fazem parte da organização mundial Romovica.

O encontro, que foi realizado na cidade desportiva da Lazio, em Formello, teve como objetivo promover a luta contra a discriminação e acabou por ser bem emocionante. O resultado final foi um empate com números expressivos (7-7), sendo que Immobile até esteve em evidência na nova função ao assinalar dois penáltis, um deles com recurso ao VAR. "Foi uma experiência única e bastante entusiasmante. É sempre especial participar num evento promovido pelo Papa Francisco e acabou por ser uma honra a minha escolha como árbitro desta partida", assumiu Immobile, após o jogo de cariz solidário. De resto, o avançado, que já apitou também duelos da 6ª divisão italiana, nem colocou de parte uma carreira na arbitragem no futuro.