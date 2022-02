Imprensa italiana avança que Sarri foi surpreendido pela contratação de Jovane Cabral

A imprensa italiana avança esta quarta-feira que Maurizio Sarri foi surpreendido pela contratação de Jovane Cabral e que o treinador da Lazio está muito desiludido com a atuação do clube no mercado de inverno.Segundo a RAI, o técnico e os seus adjuntos foram surpreendidos ao ponto de irem ver vídeos de Jovane, para perceberem a qualidade do jogador que iam receber.A imprensa revela também que Sarri está furioso e colocou a renovação do seu contrato em 'stand-by', até que o clube mude a sua política de contratações. O 'Il Messaggero' avança mesmo que o treinador fez um ultimato ao presidente Claudio Lotito, dizendo-lhe que só fica no clube se Igli Tare, o diretor desportivo, sair.O 'Corriere dello Sport' escreve também que o treinador quer ser chamado a intervir nas contratações. Lotito ofereceu-lhe a renovação por mais dois anos, até 2025, mas Sarri quer mais do que um novo contrato.