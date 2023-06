Kerkez no radar da Lazio

Milos Kerkez, alvo prioritário das águias para a lateral esquerda, está no radar da Lazio, de acordo com a imprensa italiana. Bem recentemente, o canhoto que já fez parte dos quadros do Milan foi também associado a outro emblema de Itália, o Bolonha. Tudo isto numa altura em que as negociações com o Benfica estão congeladas.

Como o nosso jornal adiantou, os encarnados estão na expectativa e à espera que o jogador, de 19 anos, dê o passo seguinte, considerando as exigências salariais. Enquanto isso, e apesar das várias propostas que tem em carteira, Kerkez continua a ver o Benfica como o seu destino favorito. A garantiu foi dada pelo pai, Sebastijan, na quinta-feira, em declarações ao nosso jornal. O AZ Alkmaar pedia, inicialmente, 20 M€ pelo lateral-esquerdo, que é visto como o substituto de Grimaldo, mas está agora disposto a negociar o valor da transferência.