Lazio bate concorrência de gigantes por Saná Fernandes

Jovem avançado que deixou o Sporting no final da época passada, Saná Fernandes vai prosseguir carreira na Lazio. Segundo se diz em Itália, o dianteiro de 16 anos, irmão de Joelson Fernandes, assinou já contrato com a turma romana e deverá iniciar o seu processo de adaptação ao futebol italiano na equipa de Sub-18, com perspetivas a médio prazo de começar a integrar a formação principal.Saná, refira-se, era cobiçado por alguns dos principais clubes europeus , tais como Barcelona, Man. City, Nápoles, RB Leipzig, Dortmund ou Inter Milão, mas foi a Lazio a apresentar argumentos mais fortes.