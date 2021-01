Lazio confunde Sporting e Sp. Braga e declara pagamento de 11 milhões aos leões por Pedro Neto

O departamento financeiro da Lazio confundiu os nomes de Sporting e Sporting de Braga e declarou duas transferências, no valor de 11 milhões de euros, para os leões pela contratação de Pedro Neto, no verão de 2017. O clube italiano já admitiu o erro e fonte dos verde e brancos esclarece que a SAD nunca recebeu qualquer verba pelo médio, formado no emblema bracarense.





"Enganámo-nos devido aos nomes parecidos dos dois clubes. Como se sabe, o Sporting nunca teve os jogadores [Pedro Neto e Bruno Jordão] registados. Vamos atualizar os nossos balanços financeiros com notas relativas a estes casos", admitiu Armando Calveri, secretário-geral dos Lazialle, ao 'Guardian'.De acordo com o relatório e contas da Lazio, foram feitos dois pagamentos à ordem do "Sporting Lisbona": 8,5 M€ em julho de 2018 e 2,5 M€ em março de 2019, pela contratação de Pedro Neto, que veio, sim, do Sp. Braga. Quanto a transferências para os guerreiros por este negócio, nada surge nas contas da Lazio entre 2018 e 2020...Pedro Neto, recorde-se, joga atualmente pelo Wolverhampton.