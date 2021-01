Lazio contrata jovem sem qualquer experiência competitiva

A Lazio assinou com um jovem jogador da Costa do Marfim sem qualquer experiência competitiva no seu país. Larsson Coulibaly tem 17 anos e impressionou os emissários do clube italiano que, perante as suas qualidades atléticas e habilidades com a bola nos pés, decidiram contratá-lo. Vai ser integrado na equipa de sub-18.





Mauro Bianchessi, diretor da academia do clube italiano, explicou a contratação. "Até há uns meses o Coulibali nunca tinha tocado numa bola, mas descobrimos um grande talento. Sofreu muito no local onde vivia, tem muita força. Conheci-o por casualidade", explicou.Foi um amigo de Bianchessi, que trabalha na área do apoio social, que pediu que fosse ver aquele jovem. "Recebemos muitas informações, mas desta vez confiei nele. Foi uma alegria, uma surpresa.""Ele tem talento e valores, tem de aprender a língua, mas contratámo-lo depois de muito esforço. A 28 de dezembro tornou-se jogador da Lazio com passaporte italiano", acrescentou.