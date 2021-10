Lazio convoca bisneto de Mussolini

A Lazio convocou o bisneto de Benito Mussolini, Romano Floriano, para o encontro de hoje frente ao Hellas Verona. O familiar do antigo ditador italiano e filho da política, Alessandra Mussolini, faz parte dos eleitos de Maurizio Sarri para o duelo perante a equipa de Miguel Veloso devido às baixas por lesão no plantel laziale. Esta é a primeira chamada à equipa principal do defesa, de 18 anos, que assinou este ano pela Lazio.