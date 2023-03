Presidente da Lazio volta a explicar confusão com Mourinho: «Vi um jogador nu no corredor»

O dérbi de Roma, que terminou com a vitória da Lazio sobre a Roma de José Mourinho, por 1-0, continua a dar que falar em Itália. Tudo por causa de uma altercação entre Claudio Lotito, presidente da Lazio, e o treinador português.A imprensa italiana relatou logo ontem a confusão que aconteceu no Olímpico, estádio partilhado pelas duas equipas na capital italiana, e esta segunda-feira o líder da Lazio voltou a falar do assunto, aos microfones da 'Rádio 1'."Defendo o respeito, não disse nada. Vi uma briga entre um dos meus jogadores e outro da Roma. E houve uma coisa que não gostei, que foi ver o jogador da Roma completamente nu no corredor. Parei e Mourinho gritou na minha direção 'estás a olhar para onde?' Pensei que ele não tinha percebido quem eu era, disse-lhe que era o presidente da Lazio, o que aumentou a tensão", explicou."Não apertámos a mão porque não discuti com ninguém, é um problema de papéis que devem ser respeitados. A partida foi Lazio-Roma, a Roma foi visitante. É como se um convidado fosse a sua casa e se comportasse de certa maneira", acrescentou Lotito.