Luís Maximiano na Lazio por 10 milhões de euros: veja quanto recebe o Sporting

Luís Maximiano já foi garantido pela Lazio, que vai pagar 10 milhões de euros ao Granada pela transferência, segundo apurou. O empresário do jogador, Miguel Pinho, está em Itália a ultimar os detalhes do negócio e o guarda-redes deve apresentar-se no novo clube já no início da próxima semana.O Sporting tem direito a 10 por cento da transferência, pelo que vai receber 1 milhão de euros, mais cerca de 500 mil pelos pelos direitos formativos.Max, de 23 anos, destacou-se na última época no Granada e despertou o interesse do clube romano, que procurava um guardião depois das saídas de Strakosha e Pepe Reina, que terminaram contrato – o albanês está a ser apontado ao United; o veterano espanhol regressou ao Villarreal.O ex-Sporting cumpriu a primeira época no estrangeiro e conseguiu o objetivo que passava por jogar com mais regularidade, depois de ter perdido espaço nos leões. Fez 35 jogos no Granada, mas acabou por falhar a meta da permanência.