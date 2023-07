Saná Fernandes em ação pela Lazio

Titular no primeiro jogo da pré-época (16-0 ao Auronzo di Cadore), Luís Maximiano não saiu ontem do banco da Lazio no triunfo (5-0) sobre os eslovenos do Primorje.





Pedro, Immobile, Felipe Anderson, Zacagni e Diego González fizeram os golos da equipa comandada por Maurizio Sarri, numa partida em que o técnico italiano lançou o extremo luso Saná Fernandes (irmão de Joelson Fernandes), de 17 anos, no início da segunda parte.