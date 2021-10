Tratador da águia da Lazio defende-se de gesto fascista: «Em Espanha é com o braço estendido»

Juan Bernabé, o tratador da águia da Lazio que foi, esta quarta-feira, suspenso pelo clube por ter realizado a saudação fascista junto de alguns adeptos, defendeu-se em declarações à agência italiana 'Adnkronos', lamentando o sucedido e frisando que em Espanha o gesto "é diferente".





"Peço desculpa pelo que se passou, mas em Espanha a saudação fascista faz-se com o braço estendido, não assim. Sou de direita, apoio o Vox [n.d.r.: partido espanhol], tal como muitos amigos futebolistas, mas não sou fascista. Isso não representa as minhas opiniões", defendeu-se, justificando que a sua saudação era "militar"."Sou um homem que viajou pelo mundo, que faz negócios por todo o mundo, e que se relaciona com pessoas de todas as raças. Foi um gesto ditado por um impulso a celebrar o fim de um jogo. Foi militar, nunca fascista. No entanto, tudo bem. Estas coisas fazem parte da vida, existem momentos bons e maus. Este é um momento mau para mim", acrescentou.Bernabé será substituído no cargo pelo seu irmão, depois de uma década na Lazio a tratar da águia do clube, Olympica.