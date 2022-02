Vitinha e Fábio Vieira deixam Sarri alerta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Maurizio Sarri não poupou nos elogios ao FC Porto. O técnico da Lazio assumiu estar à espera de um jogo difícil, frente a uma equipa “forte, organizada, com um bom nível de agressividade e com zonas altíssimas de pressão”, mas também com bons valores individuais, casos de Vitinha e Fábio Vieira.

“É uma equipa que tem alguns jogadores experientes e tem jovens interessantíssimos, como o Vitinha e o Fábio Vieira. Quanto à equipa, não vale a pena falar muito. Fez 22 jogos na sua Liga e ganhou 19”, referiu, em conferência de imprensa.

Questionado ainda sobre as palavras de Conceição, que trocou anteontem os jogos da Liga dos Campeões pelo Milan-Lazio, que os romanos perderam por 4-0, Sarri brincou. “Só deve ter visto os primeiros 20 minutos. Depois mudou de canal”, atirou, referindo-se ao descalabro da sua equipa que depois se seguiu.

Zaccagni feliz com boa fase

Zaccagni foi determinante na última vitória da Lazio, frente ao Bolonha, com um bis. Sorridente, o criativo assumiu-se feliz com o bom momento. “Tento dar sempre o meu melhor e agora quero dar continuidade”, apontou.