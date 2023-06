Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Oficial: Roberto D'Aversa é o novo treinador do Lecce Técnico assinou um contrato válido por uma época, com mais uma de opção, caso a manutenção na Serie A esteja garantida no final de 2023/24





• Foto: Lecce