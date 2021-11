Camisola do Nápoles de homenagem a Maradona causa polémica: família processa ex-agente do jogador

Nápoles recorda Maradona com uma camisola especial



A família de Diego Maradona vai processar o antigo agente do craque argentino, devido a questões relacionadas com direitos de imagem. De acordo com os familiares de El Pibe’ o antigo empresário terá dado autorização para que o Nápoles pudesse utilizar a imagem de Maradona numa camisola do clube sem que a família fosse consultada sobre o assunto.A equipa italiana decidiu lançar um equipamento especial, de forma a homenagear o icónico número 10 do clube, um ano após a sua morte. Recorde-se que Maradona morreu a 25 de novembro de 2020, devido a uma paragem cardiorrespiratória.A camisola comemorativa tinha impressa, na parte inferior, a cara do astro argentino, mas Diego Junior, filho do ex-jogador, informou que o clube napolitano não pediu autorização para tal."Não demos luz verde a esta operação. Aquela camisola é uma honra para nós, mas temos pena que o Nápoles não nos tenha envolvido no processo", disse o filho de Maradona à agência de notícias italiana Adnkronos."Stefano Ceci deu a autorização. Ele foi, em tempos, o agente do meu pai, mas não tem mais esse cargo. Nós, os familiares, somos os únicos que podem dar esse género de autorizações. É estranho que um clube como o Nápoles tenha dado credibilidade a essa pessoa. Procedimentos legais contra Ceci já começaram na Argentina", concluiu.