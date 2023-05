De Laurentiis confirma saída de Spalletti do Nápoles: «Pediu-me um ano sabático»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, confirmou este domingo a saída de Luciano Spalletti, treinador que levou o clube à conquista do título nacional italiano 33 anos depois. Em declarações ao programa 'Che tempo che fa', da RaiPlay, o líder napolitano revelou que a decisão partiu do próprio treinador, que terá pedido um ano sabático.

"Quando uma pessoa vem ter contigo e diz-te que, apesar de ainda ter um ano de contrato, que prefere fazer um ano sabático, o quê que tu fazes? Opões-te? Na vida, devemos ser sempre generosos. Temos de dar sem esperar nada em troca, ele deu-nos tudo e agora é um homem livre. O mais certo é deixá-lo ir embora", disse o presidente do Nápoles.





"Este verão terminei ligação com muitos jogadores importantes que, na minha opinião, já tinham terminado o seu ciclo no clube. Alguns jornalistas perguntaram-me na altura se sabíamos o que estávamos a fazer e eu disse-lhes que achava que poderíamos ganhar o Scudetto. Ficaram todos boquiabertos, inclusive Spalletti que ainda não sabia quem tinha comprado. Mas os treinadores dividem-se em duas metades: uma que gosta de fazer mercado e a outra que treina. O Spalletti é uma pessoa extraordinária e um treinador que treina. Demos-lhe matéria importante e ele valorizou-a", acrescentou o líder do clube.