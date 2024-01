De Laurentiis dá certezas sobre o futuro de Mourinho: «Será, sem dúvida, fora de Itália»

De Laurentiis, presidente do Nápoles, falou esta sexta-feira sobre os rumores que têm apontado José Mourinho ao banco dos napolitanos. Em declarações após uma reunião entre os clubes da Serie A italiana, o líder do Nápoles negou uma possível ida do treinador português para o clube, deixando, ainda assim, elogios ao ex-técnico da AS Roma.

"Mourinho em Nápoles não é novidade. Esteve na Roma, agora está livre, é um grande treinador e muito simpático. Faz parte da história do futebol. O seu destino irá, sem dúvida, acontecer fora de Itália", manifestou o dirigente, que despediu o francês Rudi Garcia ao fim de quatro meses, em meados de novembro, antes de confiar o leme da sua equipa a Walter Mazzarri até ao final da época.