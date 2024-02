Francesco Calzona é o novo treinador do Nápoles e De Laurentiis justifica: «É preciso dar algo mais aos nossos adeptos»

A atravessar um período complicado em termos de resultados (apenas uma vitória nas últimas quatro jornadas), o Nápoles anunciou esta segunda-feira, através de declarações do seu presidente, Aurelio De Laurentiis, à Sky Sports Itália, uma alteração no comando técnico do atual campeão italiano. O líder dos napolitanos anunciou a saída de Walter Mazzarri e ainda as chegadas de Francesco Calzona, atual selecionador da Eslováquia, para o lugar de treinador e de Hamsik, que está assim de regresso ao clube para desempenhar funções como adjunto do novo técnico dos napolitanos."Walter Mazzarri é um amigo da família De Laurentiis e também da família Nápoles. É uma despedida dolorosa porque ele esteve extremamente disponível num momento de dificuldade para nós, mas também devemos considerar que é preciso dar algo mais aos nossos adeptos. Agora vamos tentar com o [Francesco] Calzona, que já trabalhou com Maurizio Sarri e Luciano Spalletti e conhece 80% dos jogadores. Vamos ajudá-lo sem colocar obstáculos no seu caminho porque sabemos que é difícil preparar um jogo contra o Barcelona. Amanhã de manhã, às 8h30, Calzona estará aqui com o seu staff e depois iremos para Castel Volturno [n.d.r.: centro de treinos], onde o iremos apresentar à equipa. Hamsik como adjunto? Ficou muito entusiasmado por trabalhar com o clube que tanto adora e que tanta satisfação lhe deu. É um dos símbolos do Nápoles", disse.Resta agora perceber se Francesco Calzona irá acumular funções como selecionador e treinador de uma equipa ou se irá dedicar-se a 100 por cento ao projeto do Nápoles.Com 24 jornadas já disputadas em Itália, o Nápoles posiciona-se atualmente no 9.º lugar da tabela classificativa, com 36 pontos, fruto de 10 vitórias, seis empates e oito derrotas. Nas últimas cinco jornadas, a equipa onde atua o internacional português Mário Rui somou duas vitórias (Salernitana e Hellas Verona), dois empates (Lazio e Génova) e uma derrota (AC Milan).