De Laurentiis garante saída de Osimhen no final da época e aponta três possíveis destinos

O avançado internacional nigeriano Victor Osimhen vai deixar o Nápoles no final da temporada, ao fim de quatro épocas, revelou esta sexta-feira o presidente do atual 9.º classificado da Serie A italiana.

"Sabemos de tudo isto [da saída do clube] desde o verão passado, razão pela qual as negociações para a prorrogação do seu contrato, certamente amigáveis, foram tão longas", declarou Aurelio de Laurentiis, após uma reunião da Liga transalpina.

E acrescentou: "Sabemos que ele irá para o Real Madrid, ou para o Paris Saint-Germain, ou para um clube inglês".

Atualmente ao serviço da seleção nigeriana, comandada pelo português José Peseiro, na Taça das Nações Africanas, Osimhen, de 25 anos, tem contrato com os napolitanos até junho de 2026 - renovou em dezembro último -, tendo uma cláusula de rescisão fixada nos 130 milhões de euros.