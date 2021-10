Koulibaly: «Chamaram-me 'macaco de merda', mantenham esta gente fora dos estádios»

Kalidou Koulibaly, defesa senegalês do Nápoles, voltou a ser alvo de insultos racistas, agora no jogo com a Fiorentina, que a equipa napolitana venceu ontem, por 2-1.





View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Kalidou Koulibaly (@kkoulibaly26)

O jogador denunciou o sucedido nas redes sociais. "'Macaco de merda'. Foi isto que me chamaram. Esta gente não tem nada a ver com desporto. Precisam de ser identificados e mantidos fora dos estádios, para sempre", escreveu o jogador, em italiano, francês e inglês.Em dezembro que 2018 Koulibaly já tinha passado por uma situação parecida,. Na altura recebeu mensagens de apoio de vários quadrantes. Cristiano Ronaldo foi um dos muitos futebolistas a mostrar o seu apoio ao jogador.