Kvaratskhelia prefere Ronaldo a Messi e deixa justificação curiosa

Figura num Nápoles que tem dominado a Serie A esta temporada, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia assumiu em entrevista ao DAZN que o seu ídolo de sempre é Cristiano Ronaldo. E nem mesmo a recente fase do português, com exibições e momentos menos positivos, faz o jovem de 21 anos mudar de opinião. E quanto à eterna discussão "Ronaldo-Messi", Kvaratskhelia não tem dúvidas e deixa uma justificação curiosa."Na verdade, o 77 não tem uma explicação direta, mas o 7 é o meu número preferido e também o do número do Ronaldo, daí ter escolhido o 77. Quanto à discussão entre Ronaldo e Messi, sempre disse que é difícil compará-los, mas aprecio bastante o Ronaldo, especialmente por ter tido como adversário um jogador como o Messi e ter estado sempre ao mesmo nível. É também por isso que o Ronaldo é o meu ídolo. O Messi é um fantástico jogador e é sempre prazer vê-lo jogar. Mas para mim o CR7 continua a ser o topo do futebol. Ao longo da minha infância sempre torci por ele e vou continuar a fazê-lo. Enquanto ele jogar, vou sempre torcer por ele", assumiu o georgiano, ao DAZN.