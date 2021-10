Luciano Spalletti sobre expulsão: «Não protestei, só elogiei»

Luciano Spalletti, treinador do Nápoles, perdeu os primeiros pontos na Série A esta temporada, após o empate sem golos na receção à Roma de José Mourinho. Mas, após o final do encontro, o árbitro exibiu o cartão vermelho ao técnico italiano e este ficou incrédulo com a decisão.





"Quero esclarecer a minha expulsão: dirigi-me a senho Massa e disse tudo bem e ele expulsou-me. Estou destroçado. Fui com todas as boas intenções, não sou de protestar e assim que abro a boca, vejo o vermelho. Não protestei, só elogiei. Espero que o árbitro esclareça a sua atitude, até porque fez um bom jogo e era complicado", explicou.Já sobre a perda de pontos, Spalletti desvalorizou pois sabe que a sua equipa vai recuperar e voltar aos triunfos: "Temos de ter a mentalidade certa e dar sempre o máximo para vencer. Podemos sempre melhorar, mas estou satisfeito com o trabalho que temos realizado até ao momento."