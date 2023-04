Não faltam interessados em Osimhen mas decisão final pode ser tomada pela… namorada

Victor Osimhen é um dos nomes mais falados atualmente no mercado internacional. A excelente temporada no Nápoles colocam o nigeriano na mira de Chelsea, Manchester United e Bayern Munique que estão dispostos a pagar os 100 milhões que o clube napolitano colocou como preço para vender o goleador. O Bayern Munique, no entanto, pode acabar por vencer a 'guerra' com uma jogada inesperada.Stephanie, namorada do jogador e nascida e criada na Alemanha, pode ser decisiva na escolha final de Osimnhen. O canal de TV alemão 'Sport1' revela que o clube bávaro espera que esse possa ser um fator decisivo nas conversas com o jogador e representantes.O internacional nigeriano, que tinha mostrado vontade de jogar na Premier League , pode agora mudar de ideias com o regresso à Bundesliga – representou o Wolfsburgo de 2016 a 2018.