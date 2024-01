Nápoles contrata Pasquale Mazzocchi à Salernitana

O defesa internacional italiano Pasquale Mazzocchi, que representava a lanterna-vermelha Salernitana, é o mais recente reforço do Nápoles, anunciaram esta setxa-feira os dois clubes da Liga transalpina.

Apesar de os napolitanos não terem revelado pormenores sobre o negócio, a comunicação social de Itália refere que o lateral, de 28 anos, assinou um contrato de três épocas e meia, até junho de 2027, tendo custado cerca de três milhões de euros.

Mazzocchi, que pode atuar nas duas faixas, conta ainda no currículo com passagens por Rimini, Parma, Perugia e Veneza, sendo que no Nápoles será companheiro de equipa - e também concorrente - do lateral esquerdo internacional português Mário Rui.

Os campeões italianos ocupam atualmente um modesto oitavo lugar na Serie A, a 17 pontos de distância do líder Inter, tendo, por outro lado, garantido presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões, em que se cruzaram com o Sp. Braga na fase de grupos.