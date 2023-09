Nápoles quebra silêncio sobre 'caso Osimhen' no TikTok: «É um tesouro deste clube»

O Nápoles emitiu esta quinta-feira um comunicado a garantir que não tinha qualquer intenção de ofender Victor Osimhen numa publicação na rede social TikTok que gerou muita polémica esta semana. Recorde-se que o empresário do avançado nigeriano chegou mesmo a ameaçar processar o campeão italiano e o próprio jogador mostrou-se muito incomodado com a situação, ignorando até colegas de equipa no estágio."O Nápoles, querendo evitar qualquer exploração do assunto, salienta que nunca quisemos ofender ou gozar com Victor Osimhen, que é um tesouro deste clube. Como prova disso, durante o retiro de treinos de verão, o clube rejeitou firmemente todas as ofertas recebidas para a transferência do avançado para o estrangeiro."As redes sociais, em particular o TikTok, sempre utilizaram uma forma de linguagem expressiva com leveza e criatividade, sem querer, como no caso de Osimhen como protagonista, ter qualquer intenção de insulto ou escárnio. De qualquer forma, se Victor percebeu alguma ofensa contra ele, não foi isso que o clube pretendia", pode ler-se.