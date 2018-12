Nápoles vence em Bergamo e isola-se no segundo lugar da liga italiana

O Nápoles venceu esta segunda-feira a Atalanta, em Bergamo, por 2-1, no jogo que encerrou a 14.ª jornada da liga italiana, subindo ao segundo lugar, a oito pontos da líder Juventus.A equipa treinada por Carlo Ancelotti entrou praticamente a ganhar, com o golo de Fabian Ruiz, num lance de contra-ataque, a concluir um passe cruzado de Lorenzo Insigne, logo no segundo minuto de j0ogo.A Atalanta tomou conta do jogo, em termos de iniciativa e posse de bola, pressionou bastante, mas o Nápoles esteve sempre muito seguro na defesa e perigoso nas saídas para o contra-ataque, tendo falhado o segundo golo por mais do que uma vez antes do intervalo.Na segunda parte, a Atalanta igualou aos 56 minutos, pelo avançado colombiano Duvan Zapata, após uma assistência de cabeça do holandês Hans Hateboer, e continuou a ter mais posse de bola e a jogar mais tempo no meio-campo do Nápoles, mas este também continuou a ser mais perigoso em rápidas transições ofensivas.Numa delas, a cinco minutos do final do tempo regulamentar, 'selou' o triunfo, numa jogada do internacional português Mário Rui, que cruzou para o avançado polaco Arkadiusz Milik na área da Atalanta, que dominou a bola com o peito e finalizou com um remate cruzado com o pé esquerdo.Os três pontos conquistados permitiram ao Nápoles isolar-se no segundo lugar, com 32 pontos, a oito da líder Juventus, de Cristiano Ronaldo, e mais três do que o terceiro classificado, o Inter, que nesta jornada empatou na deslocação à capital frente à Roma.