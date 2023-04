Osimhen e a transferência falhada por causa da malária: «Foi um trauma...»

Osimhen tem sido, até ao momento, o maior destaque da Serie A. O avançado do Nápoles leva 21 golos em 23 jogos - o melhor registo da Liga - e, em entrevista ao 'L'Équipe', lembrou a sua chegada à equipa italiana, frisando que parecia um sonho."Foi como entrar noutro mundo. Nunca tinha visto adeptos assim. Vivem para o clube, é algo que faz parte do corpo e do coração deles. No balneário, perguntei-lhes [aos outros jogadores] se aquilo que vivi à chegada era real. Disseram-me que ainda não tinha visto nada...", começou por contar.O nigeriano, que assume ter passado "momentos difíceis" na infância, uma vez que perdeu a mãe aos três anos, lembrou ainda o ano de 2018, quando contraiu malária. "No verão de 2018 estava doente. Ficou claro que tinha malária. Ligaram-me do Zulte Waregem [clube belga] e disseram-me que não tinha passado nos exames médicos. Ligaram a cancelar o negócio. Aconteceu a mesma coisa com o [Club] Brugge. O presidente disse-me que se o Zulte não me queria, não podia arriscar num clube maior. Foi outro trauma. Aí apareceu o Charleroi... Nem acreditei. Serei sempre grato, foi ali que renasci. Marquei 20 golos e um clube de topo em Itália queria contratar-me... Não vou dizer qual", rematou.Osimhen, recorde-se, transferiu-se do Lille para o Nápoles em 2020 e tem contrato com a formação italiana até 2025.