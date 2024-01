Osimhen insulta agente de Kvaratskhelia: «És um monte de merda e uma desgraça»

A época não corre de feição ao Nápoles (9º lugar da Serie A) e nem os agentes dos jogadores ajudam. Osimhen recorreu às redes sociais para insultar com todas as letras o empresário do seu colega de equipa Kvaratskhelia. “Caro Mamuka Jugeli, és um monte de merda e uma desgraça. Estou envergonhado com a tua forma de raciocinar. Idiota! Tira o meu nome da tua boca!”, escreveu Osimhen numa ‘story’ no Instagram.

A reação do nigeriano surge depois das polémicas declarações do agente de Kvara, sugerindo que o avançado iria deixar o Nápoles no verão para rumar à Arábia Saudita. “O Osimhen renovou contrato [até 2026], mas alguém acredita que ele jogará pelo Nápoles durante toda a carreira? Vai para a Arábia Saudita no próximo verão. O Nápoles aumentou o seu salário, mas o Khvicha não aceitaria uma transferência semelhante, nem mesmo por mil milhões de euros. Têm objetivos diferentes”, disse o agente Mamuka Jugeli.

Roberto Calenda, empresário de Osimhen, também reagiu. “Falar dos outros jogadores cria problemas e mal-entendidos”, atirou nas redes sociais.