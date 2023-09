Osimhen pede desculpa por reação a substituição

No domingo, após ter falhado um penálti aos 72’, Osimhen reagiu mal à substituição (86’) no nulo com o Bolonha e mostrou-se muito irritado com Rudi Garcia. Mas, ontem, o avançado do Nápoles, rival europeu do Sp. Braga, pediu desculpas ao técnico e aos companheiros. Por isso, segundo a imprensa italiana, não será alvo de qualquer multa.

Hoje arranca mais uma jornada da Serie A, com o Juventus-Lecce. Já o Nápoles joga amanhã, tal como o líder Inter e o Milan.