Osimhen pisca o olho à Premier League

Osimhen sente-se lindamente no Nápoles mas já vai piscando o olho à Premier League, onde é cobiçado pelo Manchester United. "Estou a trabalhar arduamente para ter a certeza de que um dia hei de realizar o sonho de jogar na Premier. Considero, no entanto, a Serie A uma prova espectacular. Sei que as pessoas dizem que a Premier é a melhor liga do mundo, mas não estou neste momento a pensar em dar o salto para lá. Para já, estou a desfrutar do Nápoles, sinto-me feliz aqui", refere o avançado nigeriano, atual melhor marcador da Serie A.

Eleito anteontem o melhor futebolista estrangeiro a atuar em Itália, Osimhen crê, por outro lado, que o seu colega de equipa Kvaratskhelia há de um dia receber o mais prestigiado prémio individual. "Acredito que ele pode ganhar a Bola de Ouro num dos próximos anos", vinca o ponta de lança de 24 anos, que tem contrato com o Nápoles até 30 de junho de 2025.

Sem fãs alemães na 2ª mão

O ministro do Interior de Itália proibiu a venda de bilhetes a fãs do Frankfurt para o jogo da 2ª mão dos oitavos da Champions, agendado para o dia 15 no Diego Armando Maradona. A decisão surgiu na sequência dos violentos confrontos entre os adeptos das duas equipas, na 1ª mão, no Deutsche Bank Park.