Osimhen quebra o silêncio: «As acusações contra as pessoas de Nápoles são falsas»

Victor Osimhen fez este domingo uma publicação nas redes sociais, na sequência da polémica do vídeo do TikTok e das declarações do embaixador da Nigéria em Itália, que sugeriu haver uma atitude racista por parte dos napolitanos. É a primeira vez que o avançado nigeriano se pronucia, depois de ter estalado a confusão."Vir para a cidade de Nápoles em 2020 foi uma decisão maravilhosa que tomei. As pessoas de Nápoles deram-me tanto amor e carinho, e não vou permitir que quem quer que seja se meta entre nós. A paixão das pessoas de Nápoles potencia a minha chama para jogar sempre com o coração e a alma, e o amor por este emblema é inabalável, visto que o carrego com orgulho. A acusação contra as pessoas de Nápoles é mentira. Tenho vários amigos napolitanos que se tornaram parte da minha família e do meu quotidiano. Agradeço aos nigerianos e a todos por me darem a sua voz de apoio e por me contactarem. Muito obrigado, estou grato para sempre. Vamos continuar a espalhar união, respeito e compreensão. Força Nápoles sempre", pode ler-se.