Osimhen volta a ser figura no Nápoles: recusa bater penálti, marca e sai ovacionado

Ponta de lança dos napolitanos a festejar o golo diante da Udinese com o português Mário Rui

O ambiente no Nápoles não tem sido o melhor nos últimos dias e tudo por causa de... um simples vídeo no TikTok do clube. O clube fez uma publicação nessa rede social a gozar com Victor Osimhen por ter falhado um penálti contra o Bolonha e o empresário do ponta de lança nigeriano ameaçou mesmo processar o campeão italiano, instalando-se o caos no seio da equipa orientada pelo francês Rudi Garcia, que já tinha tido problemas com o craque, insatisfeito quando o técnico o tirou nesse jogo.Esta quarta-feira, no dia do encontro com a Udinese, o camisola 9 dos napolitanos foi notícia por ignorar três companheiros à chegada ao local de estágio, com muitos adeptos a falarem já numa atitude para potenciar uma eventual saída no mercado de janeiro – falou-se recentemente na Arábia Saudita. Por isso, todos os holofotes estavam focados em Osimhen, que não só foi convocado para a partida como começou de início e voltou a ser a grande figura... por vários motivos. Mas vamos por partes.Aos 19 minutos, recusou bater um penálti, uma vez que tinha desperdiçado um na jornada anterior e que acabou por dar origem ao vídeo no qual se sentiu desrespeitado pelo próprio clube. No entanto, aos 39', viu-se frente a frente com o guarda-redes dos visitantes e não tremeu, fazendo o 2-0. É certo que festejou de uma forma bastante contida, mas aceitou os abraços dos colegas de equipa e libertou-se, celebrando também com o lateral esquerdo português Mário Rui, um dos primeiros a chegar.Já na segunda parte, mais precisamente ao 62.º minuto e ainda com o resultado em 2-0, Osimhen foi substituído, mas desta vez não houve qualquer atrito com Rudi Garcia aquando da saída e recebeu uma estrondosa ovação por parte dos 'tiffosi' do Nápoles, que não esquecem o contributo fundamental do nigeriano no título conquistado na época passada e que colocou fim a um jejum de 32 anos. E, claro, ainda viram a sua equipa marcar mais dois golos, pelo georgiano Kvaratskhelia, que marcou pela primeira vez em 6 meses (!) e por Giovanni Simeone, que rendeu o astro e fixou o resultado final."Em Bolonha ficámos todos frustrados por não vencer e ele ficou ainda mais depois de falhar um penálti, mas acontece. Limpámos o ar e tudo voltou ao normal", garantiu hoje o treinador após o jogo, abordando também o facto de Osimhen ter apagado as fotografias com a camisola do Nápoles da sua conta de Instagram. "Ninguém queria criar problemas, nem o TikTok com o vídeo do Victor nem ele ao tirar as suas fotos nas redes sociais. Ninguém queria magoar ninguém, são reações instintivas compreensíveis. É a conta dele nas redes sociais e ele pode fazer o que quiser com ela. Tudo o que posso dizer é que ele adora esta camisola e também dará tudo pelo Nápoles esta temporada", sublinhou.