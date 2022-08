Presidente do Nápoles deixa aviso em pleno mercado: «Não me falem mais em jogadores africanos»

#DeLaurentiis: “Non mi parlate più di calciatori africani! Li prendo solo se mi firmano che rinunciano alle competizioni in Africa. Vi spiego perché” pic.twitter.com/c1fDiwE2pL — Manuel Guardasole ? (@MGuardasole) August 2, 2022

Aurelio De Laurentiis, o polémico presidente do Nápoles, garantiu que não vai contratar mais jogadores africanos, "a não ser que assinem um acordo abdicando da Taça das Nações Africanas".O Nápoles conta com Victor Osimhen e Andre Zambo Anguissa, que representam respetivamente a Nigéria e os Camarões, além de Kalidou Koulibaly, que ganhou aquela prova com o Senegal, antes de rumar ao Chelsea."Eu disse aos rapazes, não me falem mais de jogadores africanos", disse De Laurentiis. "Adoro-os mas, ou assinam um acordo, dizendo que abdicam da Taça das Nações Africanas, ou nada feito. Estes jogadores nunca estão disponíveis", frisou."Somos os idiotas que pagam os salários e depois vêmo-los em todo o Mundo a jogar por outros", acrescentou.De Laurentiis revelou também que rejeitou em 2017/18 uma proposta de 900 milhões de euros de uns investidores norte-amercianos que queriam comprar o clube.